Петербуржцы стоят в пробках все утро

Заторы образовались сразу в нескольких районах города. За окном тем временем периодически капает дождь.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Данными делится сервис «Яндекс. Пробки», согласно которым, общая загруженность дорог в Санкт-Петербурге достигала шести баллов и держалась почти час. Крупный затор длиной в семь с половиной километров был зафиксирован на КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Примерно такая же ситуация наблюдалась на Приморском проспекте и на ЗСД от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова – все спешат на работу. Также нормально было не проехать по Культуры и Тихорецком, Заневском и проспекту Косыгина.

На данный момент дороги посвободнее, а вечером стоит быть готовыми к стоянию в очередном заторе.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы стояли в 11-киллометровой пробке на Новоприозерском шоссе. Возвращающиеся с дач петербуржцы жаловались в соцсетях, что они стоят из-за неудобного съезда от ТЦ «Мега Парнас».