Петербуржцы стояли в 11-киллометровой пробке на Новоприозерском шоссе

Окончание выходного дня жители Северной столицы провели в пробке. Возвращающиеся в город жители в воскресенье, 15 сентября, застряли на въезде по Новоприозерскому шоссе.
Длинна пробки составляла более 11 км. Согласно сервису «Яндекс.Навигатор», движение было затруднено от развязки у пересечения с Токсовским шоссе и до развязки с КАД. Затор усугубили два ДТП, которые случились неподалеку от Мистолово.
Возвращающиеся с дач петербуржцы жаловались в соцсетях, что они стоят из-за неудобного съезда от ТЦ «Мега Парнас».
В этот же день жители стояли в пробке из-за пробега.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что большие пробки образовались в центре города из-за легкоатлетического побега.