Петербуржцы стояли в 11-киллометровой пробке на Новоприозерском шоссе

На дороге произошло две аварии. Фото: pixabay.com

На дороге произошло две аварии. Фото: pixabay.com

Окончание выходного дня жители Северной столицы провели в пробке. Возвращающиеся в город жители в воскресенье, 15 сентября, застряли на въезде по Новоприозерскому шоссе.

Длинна пробки составляла более 11 км. Согласно сервису «Яндекс.Навигатор», движение было затруднено от развязки у пересечения с Токсовским шоссе и до развязки с КАД. Затор усугубили два ДТП, которые случились неподалеку от Мистолово.

Возвращающиеся с дач петербуржцы жаловались в соцсетях, что они стоят из-за неудобного съезда от ТЦ «Мега Парнас».

В этот же день жители стояли в пробке из-за пробега.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что большие пробки образовались в центре города из-за легкоатлетического побега.