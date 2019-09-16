Следующая сессия Генассамблеи UNWTO состоится в Марокко

Следующая сессия Генассамблеи UNWTO состоится в Марокко
Сессия состоится в 2021 году. Фото: Pixabay

Нынешняя проходила в Петербурге – в ее рамках и приняли решение.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает «Интерфакс». Следующая сессия Генассамблеи UNWTO состоится в 2021 году в городе Марракеш. На проведение также претендовали Кения и Филиппины. Делегаты отдали предпочтение Марокко, так как ее представители убедили их в том, что страна готова принимать новых гостей и создавать за счет развития туризма новые рабочие места.

«Эта страна – давний партнер UNWTO и на этой сессии они показали, что имеют инфраструктуру, необходимую для приема самого крупного саммита в сфере международного туризма»,

— заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Гатчине состоится первый экофестиваль «Зеленый город». Основной целью организаторов фестиваля, экологического движения «РазДельный Сбор», является привлечение внимания местных жителей к вопросам городской экологии и благотворительности.

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