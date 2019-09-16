Петербуржцы намерены повторить переход Суворова через Альпы

Петербургские реконструкторы намерены пройти по тому же маршруту, что и полководец Александр Суворов в 1799 году. При этом они будут в полном обмундировании.

Реконструкторы из Северной столицы повторят путь национального героя России в честь 220-летия со дня швейцарского похода, сообщается на сайте, который посвящен данному событию.

Всего в реконструкции будут участвовать порядка 100 человек. На сайте говорится, что все они будут одеты в мундиры, также при них будет снаряжение, похожее на снаряжение солдатов в XVIII веке. Любители истории пройдут по местам, где Суворов когда-то вел свою армию. Отмечается, что поход пройдет в то же время года.

Согласно информации портала, в походе петербуржцы проведут две недели. Кроме того, любители истории намерены провести реконструкцию боев на местах значимых сражений.

Начало похода запланировано на 17 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что аудиогиды по истории Петербурга запустили на 13 маршрутах.