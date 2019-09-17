Турист из Китая лишился кошелька в Александровском саду

Турист из Китая заявил о краже кошелька в Александровском саду. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Турист из Китая заявил о краже кошелька в Александровском саду. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Около трети миллиона рублей сняли злоумышленники с карты китайского туриста. Мужчина лишился кошелька в Александровском саду в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратился 54-летний уроженец Китая. Мужчина заявил о краже кошелька. Пропажу он обнаружил около 11 часов 16 сентября, когда находился недалеко от Исаакиевского собора.

Чуть позже с карты иностранца сняли деньги. Общий ущерб составил 297 тыс. 700 рублей.

Турист остановился в Петербурге в одной из гостиниц на проспекте Металлистов. Как долго он пробудет в городе, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 72-летний турист из Восточной Азии стал жертвой злоумышленников. У мужчины вытащили телефон стоимостью 27 тыс. 900 рублей недалеко от Казанского собора. Подозреваемый в краже задержан.