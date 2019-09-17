Петербуржец проведет в колонии строго режима 8 месяцев из-за угрозы дочери

Наказание не вступило в законную силу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Наказание не вступило в законную силу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Кировском районе Петербурга прокуратура поддержала обвинение в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по факту угрозы убийством.

В ходе ссоры с дочерью, обвиняемый начал угрожать ей убийством, размахивая монтировкой. Потерпевшая была напугана такими угрозами, так как мужчина уже был осужден за убийство.

В ходе судебного разбирательства, злоумышленник признал вину в полном объеме.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчине назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Решение объясняется тем, что подсудимый совершил преступление в период непогашенной судимости.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Киришах местный житель стрелял в трактор. Мужчина, вооружившись пневматическим оружием, обстреливал объект из окна своей квартиры.