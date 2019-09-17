Мужчину забили до смерти за оскорбление девушки на Московском

Мужчину забили до смерти за оскорбление девушки на Московском
Подозреваемый в убийстве на Московском задержан. Фото: pixabay.com

В ночь на 17 сентября во дворе дома 216 по Московскому проспекту обнаружили труп неизвестного мужчины. По подозрению в убийстве задержан 18-летний уроженец Петербурга.

На него, как стало известно Gazeta.SPb, указали свидетели происшествия. Подозреваемый ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Как отмечают очевидцы, конфликт между мужчинами произошел из-за девушки, которую оскорбил потерпевший. Слова мужчины вывели из себя юного петербуржца и он набросился с кулаками на оппонента.

От полученных травм потерпевший скончался. Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 30 лет. Одет он был в серую куртку с оранжевыми вставками, штаны, черный бадлон и черные кроссовки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с ножевым ранением госпитализировали студента-первокурсника после драки в колледже. Причина конфликта неизвестна.

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