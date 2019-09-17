В Петербурге нового владельца квартиры заставили платить по старым счетам

Петербуржец отстоял свои права и почти 200 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Петербуржец отстоял свои права и почти 200 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Управляющая компания в Калининском районе Петербурга подверглась проверке прокуратуры из-за жалобы владельца квартиры подотчетного дома.

По информации прокуратуры, житель Петербурга пожаловался в ведомство на незаконные действия управляющей компании. Он приобрел недвижимость в доме №90 по проспекту Луначарского. И вместе с квартирой приобрел долги предыдущего жильца, которые управляющая компания хочет взыскать с нового хозяина квартиры. Сумма долга составила более 180 тысяч рублей.

После проверки прокуратура вынесла вердикт, что действия компании незаконны. Генеральному директору ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» вынесено представление.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что глава комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптев рассказал подробности снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.