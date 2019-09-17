Bentley и Volkswagen устроили пробку на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга произошла авария с участием Volkswagen и Bentley. Последняя, по утверждению автомобилистов, не впервые замечена в сомнительных дорожных ситуациях.

Дорогостоящую машину местные водители неоднократно видели на дорогах.

«Видел вчера эту машину в городе. За рулем дама, с довольно дерзкой манерой езды. Дубасила по Ириновскому по трамвайным рельсам», — рассказал петербуржец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В этот раз Bentley Bentayga не поделила дорогу с Volkswagen Polo. Машины столкнулась на перекрестке улицы Руставели и проспекта Науки. Авария, по словам очевидцев, собрала серьезную пробку.

Bentley в результате ДТП была вынуждена остановиться при пересечении сплошной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП на Искровском проспекте. Автомобиль Renault столкнулся с каретой скорой помощи.