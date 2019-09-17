БТР сбил росгвардейцев на учениях под Смоленском, есть погибший

Несчастный случай произошел во время учений у деревни Жерновка в Смоленской области. Двух сотрудников Росгвардии сбил бронетранспортер.

Один из мужчин скончался, сообщили в Центральном округе войск национальной гвардии России. Второй находится в удовлетворительном состоянии.

Авария произошла, когда саперы отрабатывали поиск взрывоопасных предметов на местности. Из-за взрыва одной из мин образовалась дымовая завеса. Водитель БТР не заметил идущих впереди людей и не затормозил, пишет РБК.

Командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку.

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