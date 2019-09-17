Российские пограничник пострадали в стычке с браконьерами в Японском море

Трое российских пограничников получили ранения различной степени тяжести при задержании иностранных браконьеров в Японском море.

Столкновение российских военных с незаконными добытчиками произошло в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Пограничники заметили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимающихся браконьерским промыслом.

«Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Экипаж второй шхуны численность 21 человек был задержан. О нападении стало известно 17 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финском заливе поймали двух рыбаков-браканьеров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».