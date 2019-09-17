Хабиб Нурмагомедов хотел бы драться в Петербурге

Боец почти что уверен, что следующий поединок состоится в России.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал в эфире Первого канала. Он заявил, что ему хотелось бы драться либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Боец считает, что его бой состоится на родине с вероятностью в 80%. На данный момент ведутся переговоры и уточняются детали.

Напоминаем, что Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя из 28 поединков. В последний раз он вышел на ринг против Пуарье и смог защитить свой титул. Американец расстроился из-за проигрыша, так как планировал потратить часть выигранных денег на благотворительность.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что менеджер Нурмагомедова рассказал — боец поборется с Жоржем Сен-Пьером. Он желает бороться за наследие, поэтому ему нужен сильный соперник. Али Абдель-Азиз отметил, что общается с Жоржем и сможет договориться о бое.