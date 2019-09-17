Экс-игрок «Зенита» Пюигренье назвал болельщиков клуба расистами

Экс-игрок &#171;Зенита&#187; Пюигренье назвал болельщиков клуба расистами
Болельщики "Зенита" - расисты, считает футболист. Фото: GazetaSPb

Футболист вспомнил, как во время одного из матчей они ухали при виде чернокожего игрока.

Об этом французский футболист Пюигренье рассказал 17 сентября интервью So Foot. Он играл за «Зенит» в 2008 году на протяжении девяти матчей, а в 2012 году покинул Северную столицу на правах свободного агента. Впечатление от болельщиков осталось у Пюигренье не самое приятное. Он назвал их расистами, так как помнит «уханье, когда на табло появлялся чернокожий футболист». Ему и тогда, и сейчас противно думать об этом.

Игрок убежден, что мнение болельщиков важно для руководства клуба.

«Расизм в Петербурге — это не табу, он стал моделью поведения в обществе»,

— заявил Пюигренье. Он считает, что ситуация вряд ли сильно изменилась, так как это – такой менталитет.

Напоминаем, что болельщики неоднозначно отреагировали на появление Малкома в команде. Они подготовили к его дебюту баннер, на котором написали: «Спасибо руководству за верность традициям». За границей убеждены, что это – проявление расизма.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма.

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