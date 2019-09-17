Экс-игрок «Зенита» Пюигренье назвал болельщиков клуба расистами

Футболист вспомнил, как во время одного из матчей они ухали при виде чернокожего игрока.
Об этом французский футболист Пюигренье рассказал 17 сентября интервью So Foot. Он играл за «Зенит» в 2008 году на протяжении девяти матчей, а в 2012 году покинул Северную столицу на правах свободного агента. Впечатление от болельщиков осталось у Пюигренье не самое приятное. Он назвал их расистами, так как помнит «уханье, когда на табло появлялся чернокожий футболист». Ему и тогда, и сейчас противно думать об этом.
Игрок убежден, что мнение болельщиков важно для руководства клуба.
«Расизм в Петербурге — это не табу, он стал моделью поведения в обществе»,
— заявил Пюигренье. Он считает, что ситуация вряд ли сильно изменилась, так как это – такой менталитет.
Напоминаем, что болельщики неоднозначно отреагировали на появление Малкома в команде. Они подготовили к его дебюту баннер, на котором написали: «Спасибо руководству за верность традициям». За границей убеждены, что это – проявление расизма.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма.