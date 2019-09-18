Дуглас Сантос поделился эмоциями после дебюта в Лиге Чемпионов

Защитник «Зенита» всю неделю до игры ждал этого момента.

Дуглас Сантос расказал обо всем после окончания встречи, которая прошла во Франции 17 сентября. Футболист отметил, что, несмотря на ничью, результаты встречи можно назвать хорошими. Сантос считает, что петербуржцам было сложно из-за того, что они играли не у себя на стадионе. Игрок заявил, что всегда мечтал в главном клубном турнире «Европы» и теперь благодаря «Зениту» его надежды стали реальностью.

«Всю неделю до игры я думал о Лиге чемпионов, старался концентрироваться. Считаю, что у меня получился неплохой матч, но я могу быть еще лучше»,

— цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что новичок “Зенита” Сантос объяснил, как общается с остальными.

Сантос объяснил Globo Esporte, что в футболе просто войти в коллектив даже при языковом барьере. Он больше общается с теми, кто знает те же языки, что и он.