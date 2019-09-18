В 2020 году в Петербурге подорожает штрафстоянка

В Смольном рассказали об увеличении штрафа лдя петербуржцев за эвакуированные автомобили на штрафстоянку.

Согласно данным пресс-службы правительства Северной столицы, со следующего года в Петербурге увеличат базовый штраф за пользование штрафстоянкой. За эвакуацию легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов петербургским водителям придется отдать до 3004 рублей. Сейчас размер штрафа не превышает 2928 рублей.

За транспорт категории С и Д с более 8 пассажирскими местами, владельцы авто заплатят 18026 рублей. Сейчас они платят 17569 рублей. Стоимость часа нахождения авто на штрафстоянке оценивается в 107 рублей.

Новые расценки уже утверждены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что банкроты получат возможность не выплачивать штрафы ГИБДД. Гражданам РФ, прошедшим процедуру банкротства, обнулят долги по штрафам и налогам. Законопроект уже рассмотрен правительственной комиссией.