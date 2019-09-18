В Петербурге у помощника прокурора угнали Toyota Camry

В Петербурге у помощника прокурора угнали Toyota Camry
Злоумышленника разыскивают. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудник прокуратуры, проживающий в Архангельской области, обратился в полицию Северной столицы с заявлением об угоне.

Мужчина, занимающий должность помощника прокурора, сообщил полиции об угоне своего автомобиля Toyota Camry.

Как сообщает АБН, происшествие случилось на Кушелевской дороге, вечером вторника, 17 сентября. Потерпевший оставил свое транспортное средство, ненадолго отлучившись. Однако после возвращения мужчина обнаружил отсутствие своего автомобиля. Потеря личного транспорта оценивается им в один миллион рублей.

Сотрудники правоохранительных служб уточняют обстоятельства случившегося и намерены возбудить уголовное дело по факту угона.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала о том, что тихвинская полиция задержала двадцатишестилетнего угонщика авто, которого разыскивали с 22 августа.

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