Житель Тосно совершил ложный донос об угоне своего авто

Житель Тосно совершил ложный донос об угоне своего авто
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тосненском районе к уголовной ответственности привлекли местного жителя за заведомо ложный донос об угоне своего автомобиля.

Как стало известно GazetaSPb, на прошло неделе, 13 сентября, в полицию обратился 44-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что у него угнали автомобиль марки «Опель Астра», стоимость которого оценивается в 300 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили поступившую информацию и установили, что он не соответствует действительности, сообщает региональное управление МВД

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России могут начать наказывать за ложный вызов бригады медиков. Нарушители должны будут выплатить штраф, который покроет расходы страховым компаниям, поскольку скорую вызывают в экстренных случаях.

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