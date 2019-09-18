Работников не защитили от опасностей на территории бывшей фабрики в Петербурге

Прокуратура проверила соблюдение законодательства на территории бывшей фабрики в Петербурге. Деятельность там осуществляет производитель конвейерных лент ООО «ГСК Красный Треугольник».

В ходе проверки обнаружены нарушения трудового и природоохранного законодательства. В частности, на территории не обозначены сигнальной разметкой элементы, представляющие опасность для работников.

Помимо этого, не были проведены мероприятия по уменьшению выброса загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Представление об устранении нарушений выдано на имя гендиректора предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура оштрафовала ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» за плохое содержание фасадов жилых домов. Это могло привести к падению штукатурки на прохожих.