В Минпросвещения объяснили важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Специалисты подчеркнули, что введение обязательного экзамена связано с востребованностью и актуальностью иностранного языка. Фото: kremlin.ru

Специалисты подчеркнули, что введение обязательного экзамена связано с востребованностью и актуальностью иностранного языка. Фото: kremlin.ru

В Минпросвещения заявили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку объясняется языковым владением. Кроме того отметили, что это востребованный и важный навык.

Заявление было вызвано обращением Национального родительского комитета, в котором выразили просьбу не вводить обязательные итоговые госэкзаменты по иностранному языку.

В федеральном органе также отметили, что знание иностранного языка необходимо во многих профессиях. Экзамен обеспечит процесс контроля знаний в школах страны.

Ранее в GazetaSPb сообщали, какие изменения в ЕГЭ ждут школьников в следующем году.