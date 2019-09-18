В Минпросвещения объяснили важность обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Минпросвещения заявили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку объясняется языковым владением. Кроме того отметили, что это востребованный и важный навык.
Заявление было вызвано обращением Национального родительского комитета, в котором выразили просьбу не вводить обязательные итоговые госэкзаменты по иностранному языку.
В федеральном органе также отметили, что знание иностранного языка необходимо во многих профессиях. Экзамен обеспечит процесс контроля знаний в школах страны.
Ранее в GazetaSPb сообщали, какие изменения в ЕГЭ ждут школьников в следующем году.