Петербургское метро умудрилось за 15 лет перевезти целое население земного шара

Первые станции открылись в далеком 1955 году. На тот момент на земле жили 3,7 миллиарда человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает Telegram-канал «Метро. Повседневности», в котором сотрудники рассказывают о необычных фактах, связанных с подземкой. Оказывается, что в период с 1965 по 1970 годы вагоны перевезли 1,8 миллиарда пассажиров. Учитывая статистические данные, эксперты пришли к выводу, что спустя 15 лет после открытия петербургского метрополитена им воспользовалось население почти всего земного шара – на тот момент землю населяли 3,7 миллиарда человек.

Напоминаем, что всего в Санкт-Петербурге 69 станций. В общей сложности ими пользуются 2,77 миллиона человек в день.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в метрополитене Петербурга рассказали о вагонах, которые называют «боингами». Сотрудники метрополитена в Северной столице прозвали так лишь один тип вагонов из-за его необычной формы крыши и маски вагона.