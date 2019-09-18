Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием

Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием
Бузова поздравила дочь Кадырова с открытием бутика. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Скромный наряд певицы вызвал бурную реакцию у фолловеров – они припомнили ей многочисленные фото в мини-платьях и купальниках.

Певица Ольга Бузова вернулась в Москву после съемок шоу «План Б» и отправилась на открытие бутика дочери Рамзана Кадырова. Айшат занимается созданием одежды не первый год. Бузова пожелала ей удачи и поблагодарила за все красивые вещи, купленные у дизайнера.

После мероприятия певица выложила фотографию – на ней Бузова предстает в скромном платье с длинными руками и без декольте. Ее голову покрывал платок. Подписчицы похвалили выбор звезды, но далеко не все. Многие отметили, что Бузова ведет себя лицемерно – сначала, мол, показывает всем голую пятую точку, а потом идет на встречу к Кадырову в длинном платье.

«Уважать себя надо, чтобы носить такую одежду и особенно платок»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова в гневе заявила, что больше не придет на съемки шоу.

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Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием