В Гатчине восьмиклассница забеременела 21-летнего разнорабочего

Молодого человека задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Как стало известно GazetaSPb, все случилось в медицинское учреждение пришла 14-летняя девушка еще два дня назад. Она заявила, что подозревает у себя беременность. После осмотра врачи установили, что она находится на седьмой неделе. Девочка призналась, что вступила в интимные отношения с 21-летним разнорабочим. Она познакомилась с ним недалеко от дома – восьмиклассница уверяет, что все происходило по ее согласию.

Сотрудники правоохранительных органов отыскали развратителя и уже завели на него уголовно дело. Его отпустили под подписку о невыезде. Состояние молодой будущей мамы оценивается как удовлетворительное.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что гинеколог предположил, что Ксения Собчак беременна. К таким выводам эксперт пришел после того, как посмотрел фотографии в профиле журналистки.