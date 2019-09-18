Анна Седокова напугала поклонников признанием о болезни

Певица поделилась фотографиями, на которых видны красные пятна на коже. У звезды диагностировали крапивницу.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала в своем Instagram. Она также прикрепила снимки, так как ей надоело скрывать правду. Анна Седокова отметила, что симптомы появились три недели назад – пока что лечение не дает никаких результатов. На теле певицы появляются красные пятна, которые постоянно чешутся. Сначала она не обратила внимание на проблему, но высыпаний становилось все больше – это и стало причиной для обращения к врачу.

Из-за крапивницы у Анны Седоковой могут быть отеки внутренних органов. В один из таких дней ей было тяжело дышать.

«В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай»,

— поделилась она.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием.