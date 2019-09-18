Разин настаивает: Заворотнюк становится только хуже

Разин настаивает: Заворотнюк становится только хуже
Разин опубликовал пост о Заворотнюк. Скриншот: instagram.com/razin_andrei_lm

Продюсер все-таки прокомментировал состояние актрисы, хотя ее родственники просили ничего не говорить прессе.

Об этом стало известно 18 сентября. Слухи о том, что Анастасии Заворотнюк становится лучше, прокомментировал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он, несмотря на запрет родных актрисы, заявил, что ей все еще плохо.

«Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо», — поделился Разин.

Напоминаем, что до этого в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк пришла в сознание и может самостоятельно дышать. Первые новости об ухудшении здоровья актрисы появились еще в августе, но она все отрицала.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк. Во время эфира радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разин в пиаре на ситуации вокруг артистки. Довлатова заявила, что Разин не имеет никакого отношения ни к актрисе, ни к ее близким.

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