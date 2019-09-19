Ученые знают, как уберечь еду от наглых чаек

Птицы настолько сильные, что могут унести в клюве до двух килограммов.

За повадками чаев наблюдали ученые из Великобритании. Они обратили внимание на привычку птиц воровать у людей еду, когда они принимают пищу на свежем воздухе. От этой проблемы не защищен никто, так что иногда приходится делится порцией с чайкой. Эксперты уверяют, что способ уберечь обед или ужин все-таки есть. Для самообороны не понадобиться ничего, кроме вас самих. Как только вы видите чайку, начните внимательно наблюдать за ней. Птицы чувствуют, когда на них пристально смотрят. Они не могут решится в таком случае на «преступление».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что женщина рассказала о чайке, которая похитила ее собаку. Свидетелем стал молодой человек хозяйки чихуахуа, который развешивал в этот момент белье, но он ничего не смог сделать. Мужчина видел, как птица спикировала вниз и схватила бедняжку клювом за ошейник. Куда она утащила собаку по имени Гизмо – остается только догадываться.