Женщина рассказала о чайке, которая похитила ее собаку

Жительница Британии не знает, какова дальнейшая судьба ее чихуахуа.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает портал Devon Live. Необычный инцидент случился в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии.

Уточняется, что чайка похитила маленькую собачку из сада. Свидетелем стал молодой человек хозяйки чихуахуа, который развешивал в этот момент белье, но он ничего не смог сделать. Мужчина видел, как птица спикировала вниз и схватила бедняжку клювом за ошейник. Куда она утащила собаку по имени Гизмо – остается только догадываться.

«Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас»,

— заявила 24-летняя хозяйка трёх чихуахуа Бекка Хилл.

Британка не теряет надежды и верит, что благодаря прессе и социальным сетям сможет отыскать любимого пса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лебедь крыльями забил на смерть собаку. Люди, которые помогли владельцу собаки достать ее тело из воды, отметили, что никогда не слышали о подобных происшествиях. Есть мнение, что лебедь таким образом охранял гнездо.