В центре Петербурга задержан гражданин, находящийся в международном розыске

Сотрудники правоохранительных органов в Адмиралтейском задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске.

Как стало известно GazetaSPb, в среду 18 сентября у дом 1 по улице Подольская правоохранителями был задержан гражданин республики Узбекистан 1986 года рождения, находящийся в международном розыске. Отмечается, что у мужчины нет регистрации в Петербурге и Ленобласти.

Гражданин обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей уголовного кодекса республики Узбекистан «Незаконный оборот наркотических средств». Избранная мера пресечения — заключение по стражу.

Задержанного доставили в отдел полиции Адмиралтейского района. Инициатора розыска уведомили о задержании.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Тосненском районе задержали преступника, находящегося в федеральном розыске.