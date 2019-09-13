В Тосненском районе задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

В Тосненском районе задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
Преступник задержан. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, обвиняемого в покушении на убийство.

Согласно данным регионального управления МВД, сотрудники уголовного розыска задержали находящегося в федеральном розыске 72-летнего мужчину. Задержание произошло в ночь на 12 сентября в одном из садоводств Тосненского района Ленобласти.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, которое предусматривается статьей «Покушение на убийство».

Правоохранительные органы доложили инициатору федерального розыска о проведенном задержании. Гражданина заключили под стражу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. На задержанного подали в розыск сотрудники правоохранительных органов Перми. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Мошенничество».

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В Тосненском районе задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
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