В регионах предложили ввести ограничения по количеству такси

Внесенное предложение позволит также сократить количество непрофессиональных водителей, подрабатывающих в такси. Фото: https://pixabay.com

Внесенное предложение позволит также сократить количество непрофессиональных водителей, подрабатывающих в такси. Фото: https://pixabay.com

В Госдуму внесли предложение об ограничении количества машин такси в регионах, подключенных к одному агрегатору.

Инициаторами предложения выступили представители общественного движения «Синие ведерки» и участники организации «Коллективная защита».

Суть предложения в том, чтобы рынок агрегаторов такси регулировался непосредственно государством. Также, в регионах должно быть установлено максимальное число машин, которым разрешено оказывать услуги по перевозкам, сообщает «Российская газета».

Кроме того, авторы проекта предлагают лимитировать долю агрегаторов такси по всей России — не более 25% автомобилей на рынке каждого региона, и создать единый реестр машин и таксистов.

Все эти действия направлены на восстановление конкурентной среды в отрасли перевозок и повышения безопасности пассажиров.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что таксисты компании «Ситимобил» уже встречаются на дорогах Петербурга.