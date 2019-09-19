В Петербурге молодой человек украл фототехнику на 405 тысяч рублей

Молодой человек брал в аренду фототехнику, но не возвращал её по истечении срока договора. Его приговорили к 2,5 годам условного срока.

Дмитрий Романенко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, подписал договор аренды фототехники с компаниец ООО «Фотопрокат Плюс», находясь в офисе фирмы на 2-й Советской улице. В договор входили два фотоаппарата, два объектива и вспышка. Общая стоимость предметов оценивается в 405 тысяч рублей

Злоумышленник не вернул технику в положенный срок и, как утвердило следствие, не собирался. Таким же образом Романенко обманул гражданина, нанесенный которому ущерб оценивается в 38 тысяч рублей.

Нарушитель признал свою вину и получил условный срок в размере 2 лет и 6 месяцев.

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