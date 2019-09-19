Главой Тосненского района вновь избран Виктор Захаров

Виктор Захаров возглавляет Тосненский район в течение 5 лет. Фото: Администрация Тосненского района

Виктор Захаров возглавляет Тосненский район в течение 5 лет. Фото: Администрация Тосненского района

Пресс-служба администрации Тосненского района объявила о том, что муниципальное образование вновь возглавит Виктор Захаров.

Такое решение было принято новым советом депутатов на первом заседании. Заместителем главы района назначен Олег Ким, возглавляющий Федоровское городское поселение.

Помимо этого, на заседании обсуждалось запланированное проведение конкурса, в ходе которого выберут заместителя главы администрации Тосненского района. Конкурс состоится 18 октября.

Напомним, что Виктор Захаров является руководит муниципальным образованием Тосненский район на протяжении пяти лет, с сентября 2014 года. До этого он входил в состав депутатов ЗакСобрания Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщала об избрании главы Всеволожского района, которым единогласно был выбран Виктор Кондратьев. Его кандидатура была предложена главой Ленобласти Александром Дрозденко.