Песков заявил, что не всегда соглашается с постами своей дочери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что он часто не согласен с публикациями своей дочери Елизаветы в Сети.
Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте его дочери Елизаветы, в котором она выражает мнение о приговоре актера Павла Устинова, сказал, что не намерен комментировать публикации своего ребенка. Впоследствии пост был удален.
По словам пресс-секретаря, он может как соглашаться, так и не соглашаться с мнением соей дочери, однако этот случай он оставит без комментария.
Песков также отметил, что в правительстве не читают посты каждого блогера. Также он добавил в комментарии ТАСС, что не имеет отношения к удалению публикации в блоге.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Мосгорсуд рассмотрит просьбу об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова.