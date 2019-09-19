Песков заявил, что не всегда соглашается с постами своей дочери

Песков заявил, что не всегда соглашается с постами своей дочери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что он часто не согласен с публикациями своей дочери Елизаветы в Сети.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте его дочери Елизаветы, в котором она выражает мнение о приговоре актера Павла Устинова, сказал, что не намерен комментировать публикации своего ребенка. Впоследствии пост был удален.

По словам пресс-секретаря, он может как соглашаться, так и не соглашаться с мнением соей дочери, однако этот случай он оставит без комментария.

Песков также отметил, что в правительстве не читают посты каждого блогера. Также он добавил в комментарии ТАСС, что не имеет отношения к удалению публикации в блоге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Мосгорсуд рассмотрит просьбу об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова.

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