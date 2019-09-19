Мосгорсуд рассмотрит просьбу об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова

Мосгорсуд рассмотрит просьбу об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова
В поддержку актера высказались многие знаменитости. Фото: Instagram

Адвокат Анатолий Кучерена ходатайствовал об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова, получившего 3,5 года лишения свободы в рамках «московского дела».

Срок в 3,5 года лишения свободы Устинов получил за насилие в отношение представителя власти, которое, якобы, совершал на протестной акции в Москве 3 августа. Как утверждает следствие, при задержании актер вывихнул плечо сотруднику ОМОНа в результате сопротивления. Несправедливый приговор вызвал бурную реакцию общественности. За актера вступились не только его коллеги по цеху, но и медики, священники, адвокаты и общественные деятели.

На данный момент прокуратура, по ходатайству Кучерены, отправила заявление в Мосгорсуд с просьбой об изменении меры пресечения для осужденного. Заседание по этому вопросу пройдет в пятницу, 20 сентября, cообщает «Интерфакс».

Ранее GazetaSPb сообщала о комментарии председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева по делу Павла Устинова.

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