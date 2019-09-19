Владельцам автолавок в Петербурге разрешат продавать овощи и грибы

В Петербурге хотят увеличить ассортимент продукции, разрешенной для торговли в автолавках. Перечень планируют дополнить овощами, грибами и столовой зеленью.
Соответствующие поправки в постановление правительства Петербурга подготовил комитет имущественных отношений (КИО).
Сейчас владельцы автолавок в городе могут продавать только хлебобулочную, молочную, мясную и рыбную продукцию. Размещение объектов с другими видами товаров не предусмотрено в схеме нестационарных торговых мест.
Если поправки будут приняты, для продажи в автолавках овощей, грибов и зелени будут действовать те же правила, что для существующей продукции.
Проект поправок направлен на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы власти Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге разрешили продавать в автолавках молочную продукцию и хлебобулочные изделия.