Владельцам автолавок в Петербурге разрешат продавать овощи и грибы

В автолавках могут начать продавать овощи и зелень. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В автолавках могут начать продавать овощи и зелень. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге хотят увеличить ассортимент продукции, разрешенной для торговли в автолавках. Перечень планируют дополнить овощами, грибами и столовой зеленью.

Соответствующие поправки в постановление правительства Петербурга подготовил комитет имущественных отношений (КИО).

Сейчас владельцы автолавок в городе могут продавать только хлебобулочную, молочную, мясную и рыбную продукцию. Размещение объектов с другими видами товаров не предусмотрено в схеме нестационарных торговых мест.

Если поправки будут приняты, для продажи в автолавках овощей, грибов и зелени будут действовать те же правила, что для существующей продукции.

Проект поправок направлен на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы власти Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге разрешили продавать в автолавках молочную продукцию и хлебобулочные изделия.