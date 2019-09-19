Размер платы за штрафстоянку в Петербурге определят после торгов

Размер платы за штрафстоянку в Петербурге определят после торгов
Плата за штрафстоянку пока не определена. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Плата за штрафстоянку в Петербурге на 2020 год станет известна после проведения торгов. Размер её не превысит 3 тыс. 4 рубля.

Стоимость штрафстоянки определяет уполномоченная организация. При этом она не в праве превысить установленную комитетом по тарифам сумму.

В этом году комитет остановил ограничитель на уровне 3 тыс. 4 рублей. В прошлом он составлял 2 тыс. 928 рублей. Сумма эта считается базовым тарифом.

«По сути, базовый уровень тарифов – это максимальная цена, которая является отправной точкой для понижения на торгах», — уточнили в комитете.

Ранее на сайте Администрации Петербурга была опубликована информация о повышении базового тарифа. Многие посчитали, что речь идет о повышении тарифов на штрафстоянку в Петербурге. Однако говорить об этом пока рано, так как размер платы будет определен только после торгов.

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Размер платы за штрафстоянку в Петербурге определят после торгов
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