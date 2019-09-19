В Дивенском саду на Петроградке установили огромную скамейку

В Петроградском районе Петербурга благоустроили Дивенский сад на Каменноостровском проспекте. Небольшую территории озеленили и дополнили большой скамейкой и игровым оборудованием.

По окружности установили дугообразную скамейку длиной в несколько метров. В саду появились новые урны и игровая зона для детей, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Зеленые насаждения дополнили боярышник, липа и спиреи двух видов — серая Грефшейм и японская Голдфлейм.

Всего в Петербурге в 2019 построят или отремонтируют 145 садов, парков, скверов, набережных и пляжей. Большинство из них уже благоустроены и открыты для горожан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге благоустроили сквер у дома №5 по Купчинской улице. На территории высадили кустарники, установили садовую мебель и обустроили детскую площадку.