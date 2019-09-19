В Петербурге открылась выставка разработок резидентов «Сколково»

В Петербурге открылась выставка разработок резидентов &#171;Сколково&#187;
В Ленполиграфмаш представили разработки "Сколково". Фото: Ленполиграфмаш

В технопарке «Ленполиграфмаш» в Петербурге 19 сентября открылась выставка инновационных разработок резидентов «Сколково». На ней представлены проекты в области медицины и энергетики.

Свои проекты продемонстировали порядка полсотни компаний, все они входят в петербургское отделение фонда «Сколково». Среди разработок — виртуальный медицинский кабинет, наномикроскопы и симуляторы хирургических операций, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В открытии выставки приняли участие председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предложили открыть морской кластер «Сколково». Инициативу выдвинули на заседании в Петербургском государственном морском университете.

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