В Петербурге предложили создать морской кластер «Сколково»

Морской филиал инновационного центра может появиться в Северной столице. Фото: https://pixabay.com/

Морской филиал инновационного центра может появиться в Северной столице. Фото: https://pixabay.com/

Предложении о формировании морского филиала «Сколково» озвучили на заседании в Петербургском государственном морском университете.

В ходе обсуждения развития морской отрасли в стране, было озвучено предложение о создании морского кластера «Сколково». Организация располагала бы всеми льготами московских коллег. На данный момент участники заседания считают приоритетным вопрос рассмотрения компаний, которые могли бы заниматься исследованием и внедрением инновационных технологий.

Помимо этого, на обсуждение выдвигались вопросы развития судостроения, подводной робототехники и возможностей подводной связи.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разговоре, который состоялся между губернатором Петербурга Александром Бегловым и президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом на ПМЭФ.