Генпрокуратура призывает не лишать Павла Устинова свободы

Генпрокуратура призывает не лишать Павла Устинова свободы
Прокуратура не согласилась с решением суда. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Генеральная прокуратура просит смягчить приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову. Решение суда ведомство назвало несправедливым.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что не оспаривают вину Устинова. Однако считают, что приговор должен быть изменен. Ведомство предлагает назначить актеру «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

Апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского горсуда внес заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономорев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, Тверский суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, из-за действий Устинова 3 августа на несогласованной акции сотрудник ОМОНа получил вывих плеча. Актер вину не признает и отрицает участие в митинге.

Дело Устинова получило общественный резонанс после того, как в сети распространился ролик с моментом его задержания. На нем видно, что актер не применяет насилие и не выкрикивает лозунги. Суд приобщать видео к делу отказался.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова

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Генпрокуратура призывает не лишать Павла Устинова свободы
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