Барановская страстно целовалась с солистом группы «Иванушки International»

Представитель телеведущей отрицает слухи об отношениях между телеведущей и музыкантом.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Кадры со дня рождения продюсера Артема Сорокина опубликовал портал Super. На них запечатлены целующиеся Юлия Барановская и Кирилл Туриченко. Слухи о романе впервые опубликовали в СМИ два года назад, но оба их отрицают. При этом на видео заметно, что телеведущая и певец не особо скрывают свои чувства.

Директор Барановской заверила, что информация об отношениях – ложная. Они якобы просто дружат. Возможно, поцелуй случился под воздействием алкоголя.

Напоминаем, что журналистка часто жалуется на одиночество. Она так и не вышла замуж после расставания с футболистом Андреем Аршавиным.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Барановская рассказала о том, что разбила губу мужчине. Телеведущая не совсем удачно сходила на родительское собрание в день зданий.