Барановская рассказала о том, что разбила губу мужчине

Барановская рассказала о том, что разбила губу мужчине
Барановская сделала это случайно. Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Телеведущая не совсем удачно сходила на родительское собрание в день зданий.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем телеведущая Юлия Барановская рассказала на телешоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Она призналась, что ходила с маленьким Арсением второго сентября в школу – в этом году он пошел в первый класс. Во время родительского собрания родителей попросили показать пантомиму по стихотворению – Барановская так увлеклась, что нечаянно разбила губу одному из отцов. Женщина тут же извинилась и была прощена – она уверяет, что пострадавший не злится.

Напоминаем, что Барановская – многодетная мама. Она родила двух мальчиков и одну девочку Андрею Аршавину.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Барановская честно призналась, хочет ли она возвращения Аршавина. У телеведущей и футболиста три общих ребенка, но они развелись в 2013 году. Она подчеркнула, что не ждет возвращения футболиста и не хочет быть с ним в отношениях.

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Барановская рассказала о том, что разбила губу мужчине