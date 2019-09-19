У станции метро «Пролетарская» горит автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал. Какова причина инцидента – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось недалеко от станции метро «Пролетарская» у магазина «Лента». Свидетели уверяют, что слышали хлопки в момент горения машины. Все, кто находился в салоне, кажется, успели вовремя покинуть его. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Петербуржцы не уточняют, вызвали ли МЧС или, может, владельцы дожидаются, когда автомобиль догорит сам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП на Кубинской. Первое транспортное средство въехало во второе – водитель большегруза в этот момент отсутствовал за рулем. В результате пострадали пассажир «Газели», а водитель скончался на месте из-за серьезности полученных травм.