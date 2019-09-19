Биатлонист Шипулин пообещал отдавать половину зарплаты ветеранам

Спортсмен занял депутатское место в Госдуме и уже рассказал о своем важном решении.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram. Он написал, что около 160 тысяч рублей будет отдавать на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Шипулин также рассказал, как непросто ему далась первая неделя в новой для него роли. Биатлонист не сразу влился в коллектив, но теперь он входит в ритм.

«Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов»,

— поделился Шипулин в своем аккаунте.

Напоминаем, что Шипулин участвовал в выборах от «Единый России» и смог набрать более 40% голосов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ветерану труда приписали долг предыдущего жильца и отказали в льготах.