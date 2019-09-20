Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Дочь раскритиковала Боню. Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/

Девочка считает, что ей лучше не ходить без макияжа, иначе она выглядит просто ужасно.

Об этом стало известно 19 сентября. Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы. Она отметила, что Боня носит макияж и только так выглядит красивой. Без него ей «некрасиво, просто ужасно». Также ребенок заявила, что мама часто красит ресницы и рисует брови таким образом, чтобы они «шли до лба». Малышка заявила – что Боня мажет чем-то лицо, чтобы скрыть прыщи.

Комментируя слова Анжелины, Виктория Боня сказала, что такую реакцию у ребенка вызвал отказ включить любимую песню.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием. Скромный наряд певицы вызвал бурную реакцию у фолловеров – они припомнили ей многочисленные фото в мини-платьях и купальниках.

«Уважать себя надо, чтобы носить такую одежду и особенно платок»,

— пишет один из комментаторов.

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