Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой

Девочка считает, что ей лучше не ходить без макияжа, иначе она выглядит просто ужасно.

Об этом стало известно 19 сентября. Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы. Она отметила, что Боня носит макияж и только так выглядит красивой. Без него ей «некрасиво, просто ужасно». Также ребенок заявила, что мама часто красит ресницы и рисует брови таким образом, чтобы они «шли до лба». Малышка заявила – что Боня мажет чем-то лицо, чтобы скрыть прыщи.

Комментируя слова Анжелины, Виктория Боня сказала, что такую реакцию у ребенка вызвал отказ включить любимую песню.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова в платке возмутила подписчиков лицемерием. Скромный наряд певицы вызвал бурную реакцию у фолловеров – они припомнили ей многочисленные фото в мини-платьях и купальниках.

«Уважать себя надо, чтобы носить такую одежду и особенно платок»,

— пишет один из комментаторов.