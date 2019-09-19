В Выборге огонь среди ночи охватил дачу

Пожарным удалось справиться с возгоранием всего за полчаса.

Все случилось поздней ночью 19 сентября. Обо всем рассказали сначала очевидцы, а затем подробностями поделились на официальном сайте главного управления МЧС России по региону. Огнем была охвачена дача в СНТ «Юг+» в Выборге в Ленинградской области. Об инциденте звонок пожарным поступил ближе к половине 12 ночи. Они незамедлительно выехали на место происшествия – с огнем боролись восемь человек. Специалисты справились со своей задачей за полчаса. Уточняется, что огонь успел распространиться на площади в 36 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Пока непонятно, что стало причиной пожара.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны причины возгорания авто у «Пролетарской». Сотрудники МЧС считают, что причиной несчастного случая стала электропроводка в моторном отсеке – она загорелась, а затем огонь перекинулся на остальные части автомобиля.