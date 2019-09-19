Стали известны причины возгорания авто у «Пролетарской»

Машину уже потушили. Обошлось без жертв.

Все случилось поздно вечером 19 сентября. Обо всем рассказали сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в ГУ МЧС России по городу. Автомобиль загорелся в половину 10 вечера на улице Грибакиных в Невском районе недалеко от станции метро «Пролетарская». На место прибыли пожарные. Ликвидировать возгорание удалось примерно за 15 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС считают, что причиной несчастного случая стала электропроводка в моторном отсеке – она загорелась, а затем огонь перекинулся на остальные части автомобиля.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кировском районе чуть не сгорела дача. В общей сложности огнем было охвачено 25 квадратных метров. Шесть человек боролись с огнем около часа. На данный момент пожар полностью потушен.