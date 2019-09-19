В Кировском районе чуть не сгорела дача

Дом тушили силами шести человек – они справились почти за час.

Все случилось поздно вечером 19 сентября в Кировском районе региона. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области. Среди ночи вспыхнула дача в СНТ «Заря» – свидетели тут же вызвали сотрудников спецслужб. Они незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. В общей сложности огнем было охвачено 25 квадратных метров. Шесть человек боролись с огнем около часа. На данный момент пожар полностью потушен. Что стало причиной инцидента – не уточняется. Также непонятно, пострадал ли кто-нибудь. Все подробности не разглашаются.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у станции метро «Пролетарская» горит автомобиль. Свидетели уверяют, что слышали хлопки в момент горения машины. Все, кто находился в салоне, кажется, успели вовремя покинуть его. По предварительным данным, никто не пострадал.