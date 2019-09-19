Петербуржцы отправятся на работу на велосипеде

Петербуржцы отправятся на работу на велосипеде
Петербуржцы поедут на работу и по делам на велосипедах. Фото: pixabay.com

В последний будний день этой недели горожане поедут на работе на двухколесном виде транспорта. Конечно, если не испугаются погоды.

Акция «На работу на велосипеде» состоится сегодня, 20 сентября. В ней могут принять участие все, у кого есть желание и велосипед. Акция пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире. Ее цель – доказать, что стоит отказаться от привычных автомобилей и общественного транспорта в пользу велосипедов. К слову, их можно не только купить, но и арендовать – в Северной столице работает множество прокатов.

Напоминаем, что в ночь с 19 на 20 сентября в городе лил дождь. Утром температура воздуха не будет превышать плюс девяти градусов. Это значит, что всем участникам акции стоит теплее одеться, чтобы не простыть.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцам предложили ездить на велосипеде и получать подарки. С 20 сентября в городе начнется акция «На работу на велосипеде». С этого дня любой петербуржец, который отправится на работу, учебу или по другим делам на велосипеде, получит вознаграждение.

акция велосипед
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые из Хиросимы знают, как зачать ребенка определенного пола
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Бари Алибасов потребовал отстать от семьи Заворотнюк
Петербуржцы отправятся на работу на велосипеде
В Выборге огонь среди ночи охватил дачу
«Диссернет» составил антирейтинг ректоров: лидирует Максимцев из СПбГЭУ
Рублев и Медведев встретятся в четвертьфинале турнира в Петербурге
Стали известны причины возгорания авто у «Пролетарской»