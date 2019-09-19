Петербуржцы отправятся на работу на велосипеде

В последний будний день этой недели горожане поедут на работе на двухколесном виде транспорта. Конечно, если не испугаются погоды.

Акция «На работу на велосипеде» состоится сегодня, 20 сентября. В ней могут принять участие все, у кого есть желание и велосипед. Акция пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире. Ее цель – доказать, что стоит отказаться от привычных автомобилей и общественного транспорта в пользу велосипедов. К слову, их можно не только купить, но и арендовать – в Северной столице работает множество прокатов.

Напоминаем, что в ночь с 19 на 20 сентября в городе лил дождь. Утром температура воздуха не будет превышать плюс девяти градусов. Это значит, что всем участникам акции стоит теплее одеться, чтобы не простыть.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцам предложили ездить на велосипеде и получать подарки. С 20 сентября в городе начнется акция «На работу на велосипеде». С этого дня любой петербуржец, который отправится на работу, учебу или по другим делам на велосипеде, получит вознаграждение.