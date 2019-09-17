Петербуржцам предложили ездить на велосипеде и получать подарки

Петербуржцам предложили ездить на велосипеде и получать подарки
Участникам может статью любой петербуржец. Фото: pixabay.com

Жителям Северной столице предлагают добираться до работы активным способом – на велосипеде.

С 20 сентября в городе начнется акция «На работу на велосипеде». С этого дня любой петербуржец, который отправится на работу, учебу или по другим делам на велосипеде, получит вознаграждение.

Как сообщили организаторы акции на официальном сайте, чтобы получить подарок, велосипедист должен приехать на энергетическую точку акции (на специальной карте она будет отмечена фиолетовым цветом) и выложить фото с хэштегом #наработунавелосипеде. После участнику вручат вознаграждение.

Среди подарков — яркие фотозоны, бесплатные угощения, а также подарочные сумки. Акция также поспособствует уменьшению пробок на дорогах.

Ранее в GazetaSPb сообщали о публичной акции в Петербурга. Мероприятие прошло на площади Ленина.

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