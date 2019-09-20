В Минздрав усомнились в существовании безопасной дозы спиртного

Даже незначительное употребление алкоголя может привести к плохим последствиям. Фото: Pixabay

Даже незначительное употребление алкоголя может привести к плохим последствиям. Фото: Pixabay

В сутки мужчины могут выпивать порядка 900 мл пива, а женщины могут позволить себе около 200 мл вина. Такая порция повлечет малый риск для здоровья.

Напитки, содержащие алкоголь, бывают разной крепости, из-за чего их количество будет меняться. Как уточняется в Минздраве, стандартная порция чистого алкоголя является 10 гр, что допустимо в двойном количестве для женщин и в тройном для мужчин.

Специалисты отмечают, что человеку в неделю необходимо минимум два трезвых дня . А также добавили, что даже незначительное употребление спиртосодержащих напитков может привести к плохим последствиям. Иногда употребление алкоголя крайне нежелательно, например, в случае болезни, управлении транспортом или беременности.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Минздрав заявили о трезвых праздниках на предприятиях и наличии алкотестера.